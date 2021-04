Prozess um ungeklärten Mordfall in Aachen : „Ich wollte es nicht wahrhaben“

Aachen Im Prozess um einen seit 25 Jahren ungesühnten Mordfall in Würselen hat die Ex-Frau des Bruders des inzwischen verstorbenen angeblichen Mittäters ausgesagt. Ihr Bruder habe ihr damals detailliert von der Tat berichtet. Glauben wollte sie daran aber nie.

Unter Tränen hat im Prozess wegen eines Mordes vor fast 25 Jahren in Aachen eine Zeugin ausgesagt. Seinerzeit habe sie detailliert von ihrem Ex-Mann gehört, dass dessen Bruder mit einem Komplizen einen Mann umgebracht habe, sagte die heute 56-jährige Angestellte am Mittwoch im Landgericht Aachen. „Ich wollte es nicht wahrhaben“, es habe nie Berichte über einen Toten gegeben, sagte die Frau. In dem Prozess ist ein 51-jähriger Mann wegen Mordes angeklagt. Er soll 1996 zusammen mit einem Komplizen - dem inzwischen gestorbenen Ex-Schwager der Zeugin - einen Wohnmobilhändler in Würselen bei Aachen grausam und aus Habgier getötet haben. Der Angeklagte schweigt in dem Prozess.