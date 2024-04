Prozess um getöteten 16-Jährigen „Hätte ich warten sollen, bis er sich das Messer in den Bauch rammt?“

Das habe man in mehreren Sprachen versucht, doch der Jugendliche habe nicht reagiert, sondern das Messer noch einmal „justiert“, es in Richtung seines eigenen Bauches gehalten. Daraufhin habe eine Beamtin Pfefferspray eingesetzt. „Die meisten fassen sich dann an die Augen, sind erstmal irritiert, dann hat man die Chance, einzugreifen.“ Doch der Jugendliche behielt das Messer in der Hand, wie der Angeklagte sagt. „Dann ist er aufgesprungen und mit dem Messer in der Hand auf uns zugelaufen.“ Getroffen zunächst von einem Taser, dann von insgesamt fünf Schüssen, sei er nach vorn gestürzt. Auch nach den ersten Schüssen, die ihn an Schulter und Bein trafen, sei er weitergelaufen.