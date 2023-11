Prozess nach Brandattacke in Ratingen „Ich habe zu meinen Kollegen hinter mir gerufen: Alle raus!“

Am Wohnungseingang stießen die Einsatzkräfte nach Angeben des Zeugen dann auf provisorische Barrikaden aus gestapelten Wasserkästen, die sie nach und nach abtrugen. „Ich bin dann mit dem Kopf voraus in die Wohnung und habe zunächst nichts Verdächtiges gehört“, berichtet der Polizist. Dann aber nahm er Geräusche wahr. „Ich zog daraufhin meine Dienstwaffe und verblieb in Schießstellung. Ich sah den Beschuldigten vor mir mit einem brennenden Textilstück in der Hand. Ich habe dann zu meinen Kollegen hinter mir gerufen: Alle raus“, sagt der Polizist. „Dann nahm ich einen enormen Hitzeschlag war und sah meine Kollegin in Vollbrand stehen.“