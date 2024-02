Prozess um Polizeischüsse in Dortmund „Niemand hat gewollt, was passiert ist“

Im Prozess um die tödlichen Polizeischüsse auf den 16-jährigen Flüchtling Mouhamed Dramé haben erstmals Beamte ihre Sicht auf den fatalen Einsatz in Dortmund geschildert. Zwei Zivilpolizisten berichteten als Zeugen vor dem Landgericht Dortmund am Mittwoch übereinstimmend, dass ihre angeklagten Kollegen das Pfefferspray, die Taser und schließlich die Maschinenpistole ohne deutliche Vorwarnung oder klare Androhung abgefeuert hatten. Zuvor waren minutenlange Versuche einer Kontaktaufnahme zu dem reglos an eine Mauer gelehnten Jugendlichen, der sich selbst ein Messer auf den Bauch richtete, gescheitert.