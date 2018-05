Prozess um Mord in Gelsenkirchener Massagesalon hat begonnen

Angeklagter schrieb Brief an die Bundeskanzlerin

Mord in Gelsenkirchener Massagesalon

Das Gerichtsgebäude in Essen (Symbolfoto). Foto: dpa, bt tag pil

Essen/Gelsenkirchen Weil er zwei Frauen in einem Gelsenkirchener Massagesalon mit Messerstichen getötet haben soll, muss sich ein 40-Jähriger vor Gericht verantworten.

Nach Angaben seines Verteidigers schrieb der angeklagte Chinese aus der Haft heraus einen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel, in dem er die Tat gestand.