Prozess auf Zielgeraden Sicherungsverwahrung für „Horrorhaus“-Täter aus Höxter?

Im Prozess um die Sicherungsverwahrung für den verurteilten Täter im Fall des sogenannten Horrorhauses von Höxter könnte am Donnerstag ein Urteil fallen. Die Prozessbeteiligten in dem Verfahren am Landgericht Paderborn seien von der Kammer gebeten worden, sich auf ihre Plädoyers vorzubereiten, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Ob der Prozess tatsächlich zu Ende geht, hänge aber vom Verfahrensverlauf am Donnerstag ab. So muss das Gericht noch über einen Antrag der Verteidigung zu weiteren Zeugen entscheiden. Ein zusätzlicher Verhandlungstag ist allerdings zunächst nicht anberaumt.