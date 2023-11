Prozess nach Explosion in Ratingen „Es haben Temperaturen von bis zu 1000 Grad geherrscht“

Die Einsatzkräfte hätten keine Möglichkeit mehr gehabt, sich vor dem Feuer zu schützen. „Die ersten vier Meter haben sich Flammen und Einsatzkräfte geteilt“, sagt Winter. Denn die Flammen hätten aufgrund der baulichen Situation des Laubengangs vor der Wohnung nur in eine Richtung ziehen können – nämlich Richtung Treppenhaus, wo die Einsatzkräfte standen. Winter ist überzeugt, dass die Verletzungen bei anderen baulichen Gegebenheiten nicht bei allen so gravierend gewesen wären – etwa an einer Haustür eines Einfamilienhauses, wo sich das Feuer in alle Richtungen hätte verbreiten können und nicht nur in eine. „Das wäre nicht so passiert ohne den Laubenweg“, so Winter.