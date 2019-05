Auch in NRW aktiv : Prozess gegen Prostitutions-Netzwerk mit Transsexuellen aus Thailand gestartet

Hanau/Siegen Vor dem Landgericht Hanau hat am Dienstag der Prozess wegen eines deutschlandweit operierenden Prostitutions-Netzwerks mit Transsexuellen aus Thailand begonnen.

Die Prostituierten arbeiteten laut Anklage in Bordellen zunächst in Siegen (Nordrhein-Westfalen) und dann in einem Rotationsverfahren bundesweit an weiteren Orten, darunter Gießen in Hessen, Rastatt in Baden-Württemberg, Speyer in Rheinland-Pfalz sowie Saarbrücken.