Tat in Ratingen Frank P. muss nach Feuerattacke auf Rettungskräfte lebenslang in Haft

Düsseldorf/Ratingen · Im Prozess um die Explosion in einem Hochhaus in Ratingen ist am Mittwoch das Urteil verkündet worden. Frank P. muss wegen versuchten Mordes lange in Haft. Eine sichtbare Regung des Angeklagten blieb bis zuletzt aus.

13.12.2023 , 14:59 Uhr

Frank P. (57) sitzt im Gerichtssaal neben seinem Anwalt Frank Schubert auf der Anklagebank. Foto: dpa/Oliver Berg

Bis zuletzt zeigt Frank P. keine nennenswerte Regung – und erst recht kein Zeichen von Reue oder Anteilnahme. Auch das letzte Wort, das traditionell der Angeklagte hat, überlässt der 57-Jährige dem Vorsitzenden der Kammer. P. hat auch am letzten Verhandlungstag geschwiegen – so wie er es den gesamten Prozess über gemacht hat. Sein Urteil nimmt er teilnahmslos zur Kenntnis. Anklage: So kam es zur Explosion in Ratingen West Großeinsatz in Ratingen Anklage: So kam es zur Explosion in Ratingen West Der Angeklagte Frank P. muss wegen versuchten Mordes lebenslang in Haft. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. „Die Tat war so perfide wie sinnlos – und menschenverachtend“, sagte der Vorsitzende Richter. „Dass die Betroffenen lebend davon gekommen sind, ist ihrer wechselseitigen Solidarität und der schnellen medizinischen Versorgung zu verdanken.“ Die Kammer stellte in fünf Fällen versuchten Mord fest – bei den beiden Polizisten und den Feuerwehrleuten, die in der Wohnung beziehungsweise direkt vor der Wohnung standen. Zudem erkannte die Kammer drei Mordmerkmale: Grausamkeit, Verwendung gemeingefährlicher Mittel und Heimtücke. Zum möglichen Motiv erklärte der Vorsitzende Richter: Er habe sie töten wollen, weil sie Repräsentanten des von ihm verhassten Staates gewesen seien. 22 Bilder Explosion in Hochhaus in Ratingen – Mann zündet am 11. Mai Feuerwehrleute und Polizisten an 22 Bilder Foto: dpa/David Young Bei Feststellung der besondere Schwere der Schuld ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. „Sie stand von Schuh bis Kopf in Flammen“ Prozess um Feuerattacke auf Ratinger Rettungskräfte „Sie stand von Schuh bis Kopf in Flammen“ Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am 11. Mai zu seiner Wohnung im zehnten Stock eines Hochhauses in Ratingen gekommen, um einer hilflosen Person zu helfen, die in der Wohnung vermutet wurde. Der 57-Jährige hatte sich dort hinter einer Barrikade aus Wasserkästen verschanzt und dann mehrere Liter Benzin auf sie geschüttet und dann angezündet. Das Gas-Luft-Gemisch explodierte, und ein Feuerball traf die Einsatzkräfte. Die Einsatzkräfte kämpften teils um ihr Leben. Insbesondere eine junge Polizistin lag zwei Monate im Koma; 80 Prozent ihrer Hautoberfläche waren verbrannt. Während der Urteilsverkündung anwesend waren auch die betroffenen Rettungskräfte; darunter auch die junge Polizistin, deren Hautoberfläche bis zu 80 Prozent verbrannt war. Sie alle nahmen das Urteil augenscheinlich erleichtert zur Kenntnis. „Das Urteil war zu erwarten. Es ist angemessen. Es ist auch eine Genugtuung für meine Mandantin“, sagte der Anwalt der betroffenen Notfallsanitäterin. „Meine Mandantin ist extrem taff und eine lebenbejahende Person. Sie arbeitet wieder und will auch weiterhin Menschen helfen“, so der Jurist. Auch Staatsanwältin Laura Neumann zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. „Die Entscheidung der Gerichts ist richtig“, sagte Neumann. Die Kammer kam mit dem Strafmaß auch der Forderung in ihrem Plädoyer nach. Sie hatte lebenslange Haft für P. gefordert und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Der 57-jährige Deutsche habe mit der von ihm ausgelösten Explosion neun Menschen ermorden wollen, sagte Neumann. Der Verteidiger hatte zuvor in Bezug auf die beiden schwer verletzten Polizisten auf gefährliche Körperverletzung wegen Fahrlässigkeit plädiert; für die anderen Rettungskräfte, die sich im Laubengang vor der Wohnung befanden, hatte er nur eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung gefordert. Frank P. hatte auch am letzten Verhandlungstag keine Aussage gemacht und geschwiegen. Sein Verteidiger hatte angeführt, dass der 57-Jährige nicht hätte wissen können, wie sich das Feuer entwickelt. „Das Feuer ist quasi um die Ecke herum gegangen“, sagte der Verteidiger. Auch hätte P. die Polizisten mutmaßlich nicht sehen können in der Wohnung, sondern nur den einen Polizisten. Erst als P. mutmaßlich die gezückte Waffe des Polizisten gesehen habe, hätte er Benzin in Richtung des Polizisten geschüttet. Dabei sei dann aber vor allem die Polizisten getroffen worden, die sein Mandant mutmaßlich aber nicht gesehen habe. „P. hat bis zum Jahr 2022 ein völlig unauffälliges Leben geführt. Dann kam ein Bruch. Er hat sich ab dann in seiner Wohnung in einer Art Isolation befunden; abgeschottet von der Gesellschaft“, so der Verteidiger. Ein Psychiater hatte berichtet, dass der Deutsche während der Corona-Pandemie einen Hang zu Verschwörungstheorien entwickelt habe. Die Covid-Impfung habe er als „Impfstoff des Teufels“ und staatliche Institutionen wie das Arbeitsamt als „Werkzeuge des Teufels“ bezeichnet. Zudem habe er behauptet, die Medikamente seiner Mutter seien vergiftet. Damit ging der Prozess deutlich früher als erwartet zu Ende. Eigentlich waren bis zum 11. Januar 2024 noch drei weitere Prozesstage angesetzt gewesen. Doch das Verfahren schritt schnell voran, so dass schon an diesem Mittwoch das Urteil gesprochen werden konnte.

(csh)