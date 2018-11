SS-Wachmann in Münster vor Gericht: „Sie nannten mich Bubi“

Münster Welche Rolle spielte der vor dem Landgericht Münster wegen hundertfacher Beihilfe zum Mord angeklagte ehemalige SS-Wachmann im KZ Stutthof? Am dritten Verhandlungstag erklärte er, wie er zur SS kam. Seinen Dienst habe er aus Angst verrichtet.

Der ehemalige SS-Wachmann, der sich wegen hundertfacher Beihilfe zum Mord vor dem Landgericht Münster verantworten muss, hat am dritten Prozesstag am Dienstag erklärt, warum er in dem Konzentrationslager der Nazis bei Danzig seinen Dienst verrichtet hat. Einer der Gründe: Weil er so klein und schmächtig war, habe ihn die Wehrmacht als in Rumänien geborener Volksdeutscher nicht an die Front geschickt. „Sie nannten mich Bubi. Wohl, weil ich so klein und schmächtig war“, sagte er. Zur SS sei er nicht freiwillig gegangen. „Ich war sehr verängstigt. Es war ein großer Schock, wie die Deutschen mit den Häftlingen umgesprungen sind“, ließ der in armen Verhältnissen aufgewachsene, nach eigener Aussage sehr gläubige Sohn von Tagelöhnern dem Gericht mitteilen.