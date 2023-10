Prozess in Münster Tödlicher Herzstich auf Kirmes – Richter verhängen lebenslange Haft

Nach einem tödlichen Streit auf der Kirmes „Send“ in Münster ist ein 21-jähriger Mann am Montag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte am 18. März dieses Jahres einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen. Dabei hatte die Klinge das Herz getroffen. Das 31-jährige Opfer war noch am Tatort verblutet. Im Prozess hatte der kasachische Angeklagte die Tat gestanden, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Das Urteil des Schwurgerichts Münster lautet auf Mord.