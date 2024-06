Prozess in Köln Eine Nacht in Todesangst – zwei Männer sollen Psychotherapeutin entführt haben

Die Angeklagten sind 40 und 55 Jahre alt, der Jüngere der beiden war früher ein Patient der Psychotherapeutin. Weil er sich wohl schlecht von ihr behandelt gefühlt hatte, plante er mit seinem Kumpel die Entführung, um Geld von der Frau zu erpressen, eine Millionensumme – so der Anklagevorwurf. Die Männer sollen die Therapeutin in ihrer Praxis trotz deren heftiger Gegenwehr überwältigt, mit einem Narkosemittel betäubt und in eine Metallkiste gezwängt haben. Die Frau hatte dem 55-Jährigen noch in den Finger gebissen, um zu entkommen.