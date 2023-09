Prozess in Köln Tod durch vergiftete Glukose – Apothekerin muss nicht in Haft

Vier Jahre später wurde nun eine Apothekerin vor dem Landgericht Köln zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt – wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht ist davon überzeugt, dass eine harmlose Glukoselösung in der Apotheke, in der die 52-Jährige damals Geschäftsführerin war, mit dem Betäubungsmittel Lidocainhydrochlorid verunreinigt wurde – und die Apothekerin dieser „eklatante Fehler“ unterlaufen war.