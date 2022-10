Giftmorde-Prozess in Köln : „Er war sehr entspannt, abgeklärt, das hat mich irritiert“

Giftmorde-Prozess in Köln

Der Angeklagte wird in den Gerichtssaal geführt. Im Prozess schweigt er bisher zu den Mordvorwürfen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Giftmörder aus Hürth wurden zwei Ex-Partnerinnen des 41-Jährigen vernommen. Sie mussten auf die Beziehung mit einem Mann zurückblicken, der später zwei Frauen getötet haben soll. Eine weitere Frau überlebte eine schwere Vergiftung.

Liebevoll, hilfsbereit, nett – so beschreibt Katharina W. (Name geändert) ihren Ex-Mann Manuel H. „Wir haben eine gute und schöne Zeit zusammen verbracht, ich kann nichts gegen ihn sagen, ein lieber Mann“, sagt die 35-Jährige. Das Wiedersehen mit dem Mann, mit dem sie von 2011 bis 2014 verheiratet war, ist schwierig für sie. Manchmal stockt ihre Stimme. Sie wird als Zeugin vernommen, ihr Ex-Mann sitzt auf der Anklagebank in Saal 7 des Kölner Landgerichts. Er lächelt immer wieder, wenn sie gut über ihn spricht. Gesagt hat der 41-Jährige im Prozess bisher nichts.