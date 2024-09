Prozess in Hattingen Polizeihund skalpiert Frau – Hundeführer verurteilt

Eine Armbewegung der Frau, die an einer Beifahrertür hantiert habe, sei vom Hund wohl als Angriff missgedeutet worden, hieß es im Prozess. Er biss sie gemäß seinem Training zunächst in den Arm, ließ aber auch nicht von ihr ab, als sie am Boden lag. Der Hund hatte sich derart in ihr verbissen, dass die damals 73-Jährige eine ausgedehnte Skalpierung der Kopfhaut davontrug und mehrfach im Krankenhaus behandelt wurde. Unter anderem habe sie eine Haut-Transplantation erhalten, so der Amtsgerichtsdirektor.