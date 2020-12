Bluttat in Hagen : Angeklagter gesteht Tötung seiner Frau

Bluttat in Hagen

Hagen Die Polizei findet in Hagen die schrecklich zugerichtete Leiche einer Frau, zählt 49 Stich- und Schnittwunden. Jetzt steht ihr Ehemann vor Gericht – und gesteht. Er habe die Kontrolle über sich verloren.

Mit einem Geständnis hat in Hagen am Montag der Prozess um den gewaltsamen Tod einer dreifachen Mutter begonnen. Der Ehemann der 38-Jährigen hat zugegeben, sie am 9. Juni 2020 erstochen zu haben. Die Ärzte hatten später 49 Stich- und Schnittverletzungen gezählt – allein 15 im Hals- und Gesichtsbereich.