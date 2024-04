Zu Haftstraße verurteilt Vater aus Marl verschickt Kinderpornos von eigenen Kindern

Ein Vater, der im Internet kinderpornografische Fotos und Videos seiner eigenen Kinder verbreitet hat, ist am Dienstag vom Essener Landgericht zu fünf Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Der 35-Jährige aus Marl im Kreis Recklinghausen hatte die Bilder seines dreijährigen Sohnes und seiner sechsjährigen Tochter an andere Männer verschickt. Im Gegenzug erhielt er laut Urteil massenhaft kinderpornografische Dateien, die zum Teil schwerste Missbrauchstaten zeigen. Im Prozess am Essener Landgericht hatte der deutsche Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt.