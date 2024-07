Prozess in Essen Mann mit Flasche erschlagen – Angeklagter schweigt

Fest steht aber, dass beide Männer kurz vor der Tat mit Freunden in der Essener Innenstadt unterwegs waren, um zu feiern. Auf dem Rückweg zum Hauptbahnhof sollen sie aneinandergeraten sein. Auf dem Video einer Überwachungskamera, das im Prozess am Essener Schwurgericht abgespielt wurde, ist zu sehen, wie der Täter plötzlich zu einer am Boden stehenden Flasche greift, ausholt und zuschlägt.