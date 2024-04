Prozess am Essener Landgericht Blutige Clan-Ausschreitungen in Essen – Messerstecher freigesprochen

Knapp zwei Jahre nach gewaltsamen Ausschreitungen zweier Großfamilien in Essen ist ein 27-jähriger Mann am Montag freigesprochen worden. Der Angeklagte hatte einem Mitglied der anderen Familie bei einer Massenschlägerei auf offener Straße mit einem Teppichmesser in den Hals gestochen. Der 32-Jährige schwebte in akuter Lebensgefahr. Im Prozess am Essener Landgericht hatte der Angeklagte den Stich zugegeben, dabei aber von Nothilfe gesprochen. Er habe seinen Bruder retten wollen. Das konnten die Richter nicht widerlegen und auch nicht ausschließen.