Prozess in Essen: 28-Jähriger schweigt zum Mordvorwurf an Domina

28-Jähriger schweigt zum Mordvorwurf an 62-jähriger Domina

Prozessauftakt in Essen

Der Eingang zum Gericht in Essen (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Essen Die Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord vor: Nach dem gewaltsamen Tod einer Essener Prostituierten muss sich ein 28-jähriger Mann aus Duisburg seit Freitag vor Gericht verantworten.

Er soll sich mit ihr am 17. Februar 2018 in ihrem privaten SM-Studio getroffen und sie dann heimtückisch ermordet haben. Zum Prozessauftakt machte der 28-Jährige von seinem Schweigerecht Gebrauch. Nach Angaben seines Verteidigers bestreitet er die Tat.

Lebenslange Haft für Mord an zwei Prostituierten

22-Jähriger verurteilt : Lebenslange Haft für Mord an zwei Prostituierten

Nach seiner Festnahme war in seinem Zimmer in der Duisburger Wohnung seiner Eltern das Handy der 62-Jährigen gefunden worden. Weil der 28-Jährige nach der Tat auch noch Feuer in der Wohnung seiner Eltern gelegt haben soll, lautet die Anklage nicht nur auf Mord, sondern auch auf Brandstiftung. Das Essener Schwurgericht hat für den Prozess zunächst noch zehn Verhandlungstage bis zum 8. November vorgesehen.