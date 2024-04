Prozess in Düsseldorf Mutmaßliche IS-Terroristin aus Detmold vor Gericht

Die Angeklagte war 2017 mit mehreren anderen deutschen IS-Unterstützerinnen von irakischen Sicherheitskräften in einem Kellergewölbe in Mossul entdeckt und gefangen genommen worden. Im Irak wurde die damals 29-Jährige zu einem Jahr Haft wegen illegaler Einreise verurteilt. Im Februar 2019 war die Frau an die deutschen Behörden ausgeliefert worden. Sie befindet sich auf freiem Fuß.