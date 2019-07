Prozess in Bonn : Walid S. muss für sechs Jahre in Haft

Walid S. muss für sechs Jahre in Haft

Prozess in Bonn

Bonn Das Landgericht Bonn hat Walid S. zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Er hat im Februar einem am Boden liegenden Mann zweimal gegen den Kopf getreten und schwer verletzt. Im Verfahren um den Tod von Niklas Pöhler war S. freigesprochen worden.

Walid S. muss für sechs Jahre in Haft. Das Bonner Landgericht hat den 23-Jährigen am Donnerstag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eines Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung verurteilt.

Walid S. hatte nach Ansicht des Gerichts am 12. Januar dieses Jahres in einem Bonner Schnellrestaurant herumgepöbelt. Danach sei er geflüchtet und habe sich hinter einem Bauzaun versteckt, bevor die Polizei ihn dann in einer Tiefgaragenauffahrt stellen konnte. Bei seiner Festnahme hatte er gewalttätigen Widerstand geleistet, ein Beamter wurde leicht verletzt. Außerdem soll er nach der Waffe eines der Beamten gegriffen haben.