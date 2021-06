Prozess in Bonn : Maskenverweigerer erscheinen nicht vor Gericht und werden von Hundertschaft abgeholt

Prozess in Bonn

Update Bonn Der Prozess nach einem eskalierten Maskenstreit in einem Troisdorfer Supermarkt sollte am Donnerstagmorgen beginnen. Zwei der drei Angeklagten sind jedoch nicht erschienen und werden nun zum Gericht eskortiert. Die Angeklagten werden der Reichsbürger-Szene zugeordnet.

Vor dem Bonner Landgericht hat am Donnerstagmorgen das Verfahren um einen eskalierten Maskenstreit in einem Troisdorfer Supermarkt begonnen - allerdings ohne zwei der drei Angeklagten. Eine 31-jährige Frau und ihr 36-jähriger Lebensgefährte erschienen nicht vor Gericht. Der 39-jährige Bruder der Angeklagten gab an, dass seine Schwester vor kurzem ein Kind zur Welt gebracht habe.