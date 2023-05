19-Jähriger äußert sich Prozess in Bielefeld um Tod bei Motorradrennen

Der 19-Jährige hörte den Knall, will aber nur ein Motorrad auf der Straße gesehen haben. Er fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern, wartete später zwar noch und fuhr dann zu einem anderen Freund, um dort das Motorrad unterzustellen. Erst am nächsten Tag habe er erfahren, was passiert sei. „Ich hatte Angst, mich zu stellen“, sagte er im Gericht. Ein Freund des 24-Jährigen gab der Polizei einen Hinweis auf den 19-Jährigen.