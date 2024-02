Prozess in Bielefeld Leichenfund im Wald – Entdeckung war kein Zufall

Im Prozess um den Tod einer 68-jährigen Frau in Halle am Teutoburger Wald ist am Freitag ein Detail zum Auffinden der Leiche bekannt geworden. Vor dem Landgericht Bielefeld sagte dazu ein Polizist aus. Nach seiner Schilderung hatten Spaziergänger die Leiche gefunden. Das war aber nach seiner Aussage kein Zufall. Vielmehr hatten sich zwei befreundete Paare zuvor gefragt, wo sie etwas verstecken würden. Da sie sich in dem Waldstück gut auskannten, ging ein Mann aus der Gruppe gezielt zu einer Schonung und einem versteckt liegenden Platz. Und genau dort war die Leiche der 68-Jährigen verscharrt.