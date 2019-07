Prozess in Aachen : Ein Toter, ein Querschnittsgelähmter – sechs Jahre Haft für Raser

Aachen Nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Drogenrausch ist ein 46-jähriger Raser zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Bei dem Unfall war der Partner des Mannes getötet worden, ein Unbeteiligter ist seitdem querschnittsgelähmt.

Wie in einem Autorennen sei der Angeklagte im Januar in Ideallinie gerast und in Alsdorf bei Aachen ungebremst mit mindestens Tempo 135 auf ein stehendes Auto an einer roten Ampel gefahren.