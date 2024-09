Prozess in Aachen Mann soll Freund der Tochter erschossen haben – Plädoyers

Der Angeklagte, ein türkischer Staatsbürger, soll dem 33-jährigen Freund der Tochter am zweiten Weihnachtstag in Düren bei Aachen im Dunkeln aufgelauert und mehrere Schüsse auf ihn abgegeben haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte er die Beziehung seiner Tochter um jeden Preis zerstören. Der Angeklagte habe den Freund als „nicht gut genug für seine Tochter“ erachtet. Der 33-Jährige starb kurz nach den Schüssen im Krankenhaus. Das Urteil in dem Fall soll am 1. Oktober gesprochen werden.