Drogen im Millionenwert : Prozess gegen mutmaßliche Schmugglerbande in Aachen startet

Es geht um hunderte Kilo Ecstasy und Crystal Meth im Millionenwert: Eine mutmaßliche Drogenschmuggler-Bande muss sich in einem Komplex aus mehreren Prozessen am Landgericht Aachen verantworten. In dem Verfahren, das am Montag (9 Uhr) startet, sind vier Männer und zwei Frauen angeklagt, die insgesamt 830 Kilogramm Crystal Meth und 632 Kilogramm Ecstasy geschmuggelt haben sollen. Laut Anklage haben die Drogen einen geschätzten Wert von 14 Millionen Euro. Die Angeklagten sollen diese aus den Niederlanden in die Tschechische Republik und nach Berlin gebracht haben.