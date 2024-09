Mann in Aachen verurteilt Historische Rennwagen von Porsche nachgebaut und als Originale verkauft

Laut Urteil hatte der Mann unter anderem für die Fahrzeugzulassung gefälschte Papiere beim Straßenverkehrsamt vorgelegt. Zudem habe er Porsche-Logos an den umgebauten Fahrzeugen angebracht, ohne dass das Einverständnis des Unternehmens vorlag, wie eine Gerichtssprecherin erläuterte. In einem Fall habe er einen Käufer über die Historie des Fahrzeugs getäuscht. Die Firma Porsche war in dem Prozess Nebenkläger.