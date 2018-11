Prozess gegen KZ-Wachmann

Prozessauftakt gegen KZ-Wachmann : „Wenn das Böse geschieht, gibt es keine Neutralität“

Der Angeklagte Johann R. Foto: dpa/Guido Kirchner

Münster In Münster hat die Hauptverhandlung gegen einen der letzten lebenden KZ-Wachmänner begonnen. Schon der erste Verhandlungstag zeigt, der Prozess wird vor allem eines: schonungslos.

Susanne Hamann Von, Münster

Der alte Mann, der im Rollstuhl in den Saal geschoben wird, trägt einen grauen Anglerhut, ein leicht verbeultes Jackett und ein weißes Hemd. Sein Kopf wackelt auf den eingefallenen Schultern hin und her. Ein Polizist schiebt ihn an den Tisch seiner beiden Verteidiger im Landgericht Münster. Er nimmt den Hut ab, sein weißes schütteres Haar steht in alle Richtungen. Johann R. ist 94 und im letzten Abschnitt seines Lebens angekommen.

Doch nun wird er von seinem ersten Lebensabschnitt eingeholt: Zwischen Juni 1942 und September 1944 war Johann R. SS-Wachmann im Konzentrationslager in Stutthof in der Nähe von Danzig. 18 Jahre alt war er zu Beginn seines Dienstes. Mehr als 70 Jahre später beginnt am Dienstagmorgen die Hauptverhandlung gegen R.. Der Dortmunder Oberstaatsanwalt Andreas Brendel wirft ihm Beihilfe zum Mord in mehreren hundert Fällen vor. Brendel ist gemeinsam mit einem Team beim Landeskriminalamt in NRW zuständig für die Verfolgung von Nazi-Kriegsverbrechen. 13 Prozesstage sind angesetzt. An jedem wird höchstens zwei Stunden verhandelt. Das liegt am Gesundheitszustand des Angeklagten. Der kann weder gut hören noch lange sitzen.

Aber verantworten kann er sich noch für das, was damals geschehen ist, während er Wache geschoben hat. 14 Minuten braucht Brendel, um die Anklageschrift zu verlesen, aneinandergereihte Grausamkeiten. Da wurden Menschen nassgespritzt und ohne Kleider in die Kälte gestellt, bis sie erfroren. So wenig bekamen sie zu essen, dass der Stärkste die harte Lagerarbeit gerade sechs Monate durchhielt, bevor er zusammenbrach. Frauen und Kinder schliefen auf verkotetem Stroh, bis sie an Infektionen starben. Er beschreibt, wie das Gas Zyklon B die Menschen von innen erstickte, sodass sie in Todesangst schrien und später die Leichen aneinandergeklammert mit Schaum vor dem Mund und grünen Punkten auf der Haut aus den Kammern geholt wurden. Wie Ärzte Untersuchungen vortäuschten, um heimlich mit Benzin gefüllte Spritzen ins Herz der Opfer zu injizieren. Oder wie falsche Ärzte die Menschen täglich zwei Stunden lang zur Messung der Körpergröße an die Wand stellten - und sie ohne Vorwarnung per Genickschuss töten ließen.

14 Minuten lang - und keine Regung in R.s Gesicht. Die Mundwinkel bleiben leicht nach oben gezogen. Der Kopf bleibt leicht gesenkt. Vielleicht bekommt er die Vorwürfe nicht richtig mit? Vielleicht will er sie nicht wahrhaben? Vielleicht klammert er sich innerlich an den anderen Teil seines Lebens? An die Tage, an denen er BWL studierte, eine Frau heiratete, ein Haus im Kreis Borkum baute und drei Kinder zeugte. An jene Tage, in denen er Direktor einer Fachschule für Gartenbau war. Oder an den Tag, an dem sich seine Frau von ihm scheiden ließ. Zwischen seinem Leben als KZ-Mann und heute liegt ein zweites ganzes Leben. Ist es also sinnvoll, einen, der ein kleines Rädchen in der großen SS-Maschinerie war, 70 Jahre später vor Gericht zu stellen? Seit 2011 sagt die Justiz dazu ja. Damals haben Münchner Richter im Fall des Sobibor-Wachmann John Demjanjuk allein dessen Dienst in dem KZ als ausreichend für die Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord in 28.000 Fällen angesehen. Eine Zäsur in der Aufarbeitung von NS-Verbrechen.

Eigentlich möchte der Richter die Sitzung nach der Anklageverlesung schließen. R. braucht eine Pause. Aber dann melden sich die Anwälte der 17 Nebenkläger zu Wort. Ihre Mandanten sind Betroffene und Angehörige von in Stutthof getöteten Menschen. Sie wohnen in den USA und Kanada und sind so alt wie der Angeklagte. Zu alt also, um in ein Flugzeug zu steigen. Etwas zu sagen haben drei von ihnen trotzdem. „Wenn das Böse geschieht, gibt es keine Neutralität“, liest Anwalt Christoph Rückel im Namen zweier Mandanten. „Wenn jemand auf der Straße zusammengeschlagen wird, dann ist der, der weiter geht, auch Täter und muss sich verantworten. Deshalb rufen wir das Gericht auf, Stutthof in Augenschein zu nehmen. Machen Sie sich selbst ein Bild davon, ob man von den Wachtürmen, dem Eingang und vom Zaun aus den Galgen, die Gaskammern und das Krematorium sehen kann oder nicht.“

Der Antrag wird zu Protokoll gegeben. Dann liest Anwalt Cornelius Nestler für seine Mandantin Judy Meisel: „Als ich zwölf Jahre alt war, lebte ich mit meiner Familie im Ghetto, ich wusste also, was es heißt, in überfüllten Räumen zu leben, als Kind hart zu arbeiten und zu hungern. Aber ich war nicht vorbereitet auf das, was danach kam. Danach kam Stutthof. Die Hölle, eingerichtet und exekutiert von der SS.“

Im Raum wird die Luft dick. Die Verteidiger Andreas Tinkl und Jürgen Föcking versuchen zu stoppen, was da passiert. Es handele sich bereits um eine Zeugenaussage. Das sei nicht zulässig. Aber ihr Einspruch wird abgelehnt. Nestler liest weiter: „Das Sterben in Stutthof dauerte lange und doch wurden täglich die Leichen vor den Baracken gestapelt. Es handelt sich dabei um organisierten Massenmord durch die SS, ermöglicht durch die Wachmänner. Keiner konnte aus dieser Hölle entkommen. Meine Mutter konnte dem nicht entkommen, ich beinahe auch nicht. Die Gerechtigkeit kommt spät. Zu spät für meine Mutter. Aber es ist wichtig, dass sich Johann R. der Verantwortung stellt. Dass er sich seiner Verbrechen gegen die Menschlichkeit stellt und für den Mord an meiner Mutter verantwortet, die ich mein ganzes Leben lang vermisst habe.“

Jetzt legt Johann R. eine Hand über seine Augen. Er lässt sie dort. Lange. Regungslos. Bis der dritte Nebenkläger verliest, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe. Und dass die neuen antisemitischen Bewegungen in den USA zeigen würden, wie wichtig dieser Prozess sei. R. nickt währenddessen. Wieder und wieder. Nimmt seine Hand von seinem nun schlaff gewordenen Gesicht. Wischt sich auffällig die Tränen aus den Augen.

Dann wandert eine Hand nach der anderen nach oben: Alle Nebenkläger, die Anklage und sogar die Verteidigung stimmt dem Antrag zu, sich selbst ein Bild zu machen von Judy Meisels Hölle und Johann R.s ehemaligem Arbeitsplatz.