Plädoyer im Prozess Ratingen Staatsanwaltschaft fordert lebenslängliche Haft

Im Fall der strafrechtlichen Aufarbeitung der Feuerattacke auf neun Rettungskräfte in Ratingen fordert die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten wegen neunfachen versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung in vier Fällen, Körperverletzung und besonders schwerer Brandstiftung fest. Drei Mordmerkmale seinen erfüllt, darunter Grausamkeit und Heimtücke. Die Staatsanwaltschaft stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. „Wenn man mehrere Liter Benzin auf Personen schüttet und eine Flamme entzündet, nimmt man in Kauf, dass sämtliche Personen davon erfasst werden“, sagte die Staatsanwältin Laura Neumann. Der Angeklagte sei voll schuldfähig, betonte Neumann. Deswegen könne nicht mit einer Strafmilderung gerechnet werden. Neumann: „Anlass der Tat war, dass die Einsatzkräfte gekommen waren, um zu helfen. Aus dem Nichts wurden sie dann angegriffen.“