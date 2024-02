Vorwurf am Landgericht Bielefeld 68-jährige Ehefrau aus Habgier getötet?

Vor dem Landgericht Bielefeld hat am Donnerstag ein Prozess gegen einen 73-jährigen Rentner begonnen, der seine Ehefrau heimtückisch und aus Habgier getötet haben soll. Tatmotiv laut Anklage: Angst vor finanziellen Verlusten, denn seine Ehefrau hatte die Scheidung beantragt. Am 5. Juli 2023 soll der Angeklagte die 68-Jährige aus Steinhagen am Rande des Teutoburger Waldes aufgesucht haben und sie entweder noch vor Ort erwürgt oder sie mitgenommen haben, um sie in einem nahegelegenen Waldstück umzubringen. Die Leiche soll er in einem zuvor ausgehobenen Grab versteckt haben. Im Kofferraum seines Wagens wurden DNA-Spuren gefunden. Für Aufsehen hatte der Fall gesorgt, weil die Frau wochenlang als vermisst galt und rund um Halle in Westfalen nach ihr gesucht wurde.