Angeklagte wollen im Prozess schweigen 21-Jährige soll von Mitbewohnern zu Tode gequält worden sein

Laut Anklage lebten der heute 28 Jahre alte deutsche Angeklagte und das spätere Opfer ab 2018 zunächst gemeinsam als Paar in der Wohnung. Im Laufe der Jahre 2019 und 2020 seien die anderen drei Angeklagten eingezogen und „übernahmen in der Folge vermehrt das Kommando“, heißt es in der Anklage.