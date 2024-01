„Gemeinsam gegen Rechts“ Zehntausende demonstrieren in NRW gegen AfD und Rechtsextremismus

Auch in Bochum ging die Zahl der Teilnehmer deutlich über die Prognose der Veranstalter von 1000 hinaus. Nach einer ersten Schätzung der Polizei versammelten sich in der Bochumer Innenstadt zum Auftakt rund 2000 Menschen. In Minden in Ostwestfalen nahmen laut Polizei bis zu 4000 Menschen an der Demonstration „Gegen die Neue Rechte“ teil. Auf dem Markplatz kamen an der Landesgrenze zu Niedersachsen deutlich mehr Bürger zusammen als von den Veranstaltern angemeldet.