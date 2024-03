Proteste in NRW Schüler demonstrieren für Renovierungen und mehr Lehrer

Hunderte Schülerinnen und Schüler haben in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen für höhere Investitionen und mehr Lehrkräfte an den Schulen demonstriert. Zu den Aktionen am Mittwoch hatte die Landesschülervertretung (LSV) NRW mit Unterstützung der Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) NRW aufgerufen.