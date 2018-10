Proteste gegen Braunkohle-Abbau: Großteil der Aktivisten verlässt Hambach-Bahn

Proteste gegen Braunkohle-Abbau in NRW : Großteil der Aktivisten verlässt Hambach-Bahn - Einzelne ketten sich fest

Aktivisten von „Ende Gelände“ halten die Gleise der Hambach-Bahn besetzt. Foto: dpa/Christophe Gateau

Kerpen Hunderte Anti-Braunkohle-Aktivisten haben die Nacht auf den Gleisen der Hambach-Bahn im Rheinischen Braunkohlerevier verbracht. Aktuell ist nach Polizeiangaben ein Großteil der Demonstranten auf dem Rückweg ins Camp. Einige Menschen haben sich jedoch an den Gleisen festgekettet.

Mehrere Tausend Aktivisten hatten am Samstagnachmittag die Gleise der Hambach-Bahn am Tagebau Hambach besetzt. Die Bahnstrecke verbindet die Grube mit den umliegenden Kraftwerken Neurath, Niederaußem und Frimmersdorf. Die Protest-Initiatoren vom Bündnis „Ende Gelände“ sprachen von 4000 Menschen auf den Gleisen, die Polizei gab die Zahl mit 2000 an. (Ständig aktuelle Informationen zu den Protesten finden Sie hier im Liveblog.)

Die Aktivisten verbrachten die Nacht und den Vormittag auf den Gleisen der Bahn. Am Sonntagvormittag meldeten die Initiatoren die Besetzung der Gleise dann als „Spontanversammlung“ an. Man einigte sich nach Angaben der Polizei auf einen Abzugsweg zum Camp des Bündnis „Ende Gelände“ an der Stockheimer Landstraße in Düren. Ein Großteil der Demonstranten machte sich daraufhin auf den Rückweg, um sich nach der kalten Nacht etwas aufzuwärmen. Einzelne Teilnehmer haben sich jedoch an die Gleise gekettet, wie Polizei und eine Sprecherin von „Ende Gelände“ bestätigen.

Foto: dpa/Christophe Gateau 22 Bilder Tausende Aktivisten wollen Tagebau Hambach lahmlegen

„Ende Gelände“ wirft der Polizei ein ruppiges Vorgehen gegen die Demonstranten vor. "Die Polizei geht ziemlich rabiat gegen die Aktivisten vor. Rucksäcke wurden einfach weggeschleudert, Menschen von den Gleisen weggezerrt", sagte die Sprecherin.

Wie die Polizei Aachen mitteilte, wertet die Staatsanwaltschaft Aachen das Besetzen der Gleise allein „nach rechtlicher Würdigung der Gesamtumstände“ nicht als Straftat. Anders sieht es mit dem Festketten aus: „Das Festketten ist eine Straftat, das versuchen wir zu verhindern“, sagte eine Polizeisprecherin.

Auf Initiative des Bündnisses „Ende Gelände“ waren Ende der Woche zahlreiche Demonstranten ins Rheinische Braunkohlerevier angereist, um das gesamte Wochenende über Aktionen gegen den Braunkohletagebau zu starten. Am Samstag waren die Aktivisten an verschiedenen Stellen im Rheinischen Braunkohlerevier unterwegs. Die Polizei hinderte eine Gruppe von mehreren Hunderte Menschen daran, den Tagebau Inden zwischen Eschweiler und Jülich zu besetzen. Nach den Aktionen am Samstag hatte die Polizei 400 Strafanzeigen gegen Teilnehmer der Demonstrationen erstattet, unter anderem wegen Landfriedensbruch.

Sein Quartier hat ein Großteil der Demonstranten in einem Camp in Düren bezogen, nachdem die Polizei am Donnerstagabend eine Lagerstätte auf einem ehemaligen Sportplatz im Abriss-Dorf Kerpen-Manheim geräumt hatte.

(jco/siev)