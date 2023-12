Protestaktion von Ärzten in NRW Praxen bleiben aus Kritik an Gesundheitspolitik geschlossen

In Nordrhein-Westfalen sind einige Arztpraxen nach Angaben des Virchowbunds am Mittwoch aus Protest gegen die Gesundheitspolitik des Bundes geschlossen geblieben. Wie viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte dem Aufruf folgten, werde aber nicht zentral erhoben, hieß es von der Landesgruppe Nordrhein. Die Aktionen würden eigenständig von den 24 Verbänden organisiert, die sich an der seit Monaten laufenden Kampagne „Praxis in Not“ beteiligten. Es sei bundesweit mit mehreren Zehntausend geschlossenen Praxen zu rechnen.