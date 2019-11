Seit 2017 gilt in Deutschland das Prostituiertenschutzgesetz, das unter anderem eine Anmeldepflicht vorsieht. Rund 32.800 Prostituierte waren Ende 2018 bei den Behörden in Deutschland angemeldet. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden stellte die Zahlen für 2018 vor.



Wir haben für Sie einige Fakten zum Thema gesammelt.