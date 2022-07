Bilanz des Programms : Mehr als 2000 kriminelle Kids konnten in NRW „die Kurve kriegen“

Düsseldorf Als die Jugendkriminalität deutlich zunahm und der Rechtsstaat es vermehrt mit kriminellen Kindern zu tun bekam, die noch nicht bestraft werden dürfen, wurde in NRW „Kurve kriegen“ entwickelt. Das war vor elf Jahren. Wie ist die Bilanz heute?

Mehr als 2050 kriminelle Kinder und Jugendliche haben in Nordrhein-Westfalen die Chance bekommen, die Kurve zu kriegen. „Kurve kriegen“, so heißt das vor elf Jahren gestartet Programm, das verhindern soll, dass straffällige Minderjährige komplett in die Kriminalität abrutschen. Inzwischen ist „Kurve kriegen“ immer weiter ausgeweitet worden und wird nach Angaben des NRW-Innenministeriums aktuell in 38 der 47 Kreispolizeibehörden des Landes angewendet.