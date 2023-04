Vorwurf des Machtmissbrauchs „Ich machte Liegestütze bei ihm zuhause, dann hat er meine Brust angefasst“

Als Malte am Montag den Bericht der „Funke Medien Gruppe“ über einen Professor an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen liest, kommen ihm sofort Erinnerungen an seine Studienzeit ins Gedächtnis. „Genau das, was darin von Studenten geschildert wird, ist mir ebenfalls widerfahren – und das vom selben Mann“, sagt Malte im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich habe auch bei ihm studiert, aber in einer anderen Stadt.“ Was er mit ihm gemacht habe, meint Malte, sei krasser Machtmissbrauch gewesen.