Demos und Sicherheitslage in NRW Warum die Pro-Palästinenser-Demo in Düsseldorf abgesagt wurde

Eine für Samstag in Düsseldorf geplante pro-palästinensische Demonstration wurde vom Veranstalter abgesagt und um eine Woche verschoben. „Bei einem Kooperationsgespräch mit der Polizei erhielten wir die Information, dass in Düsseldorf an dem Tag eine alternative Demonstration stattfinden wird – parallel zum Karneval“, sagte Moaz Abdallah vom Veranstalterteam unserer Redaktion. „Nach einer Beratung mit unserem Team entschieden wir uns, Einsatzkräfte und Teilnehmer nicht zu überfordern. Aus diesem Grund wird die Düsseldorfer Demo auf den 18. November verschoben“, so Abdallah.