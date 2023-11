Angespannte Sicherheitslage in NRW Hunderte Straftaten in NRW infolge des Terrorangriffs auf Israel

Mit Beginn des Terrorangriffs auf Israel fanden insgesamt 282 Versammlungen in NRW statt. Dabei handelte es sich um 137 proisraelische und 145 pro-palästinensische Versammlungen. An den Demonstrationen nehmen laut NRW-Innenministerium zwischen 20 und 2000 Personen statt; eine Ausnahme bildeten zwei pro-palästinensische Versammlungen in Düsseldorf, wo 7500 und einmal 17.000 Menschen mitliefen. Den Sicherheitsbehörden zufolge stammen die Teilnehmer der Demonstrationen überwiegend aus dem bürgerlichen Spektrum. Eine Ausnahme bildete eine Demonstration in Essen am 3. November, an der zahlreiche Personen aus dem salafistischen und islamistischen Spektrum festzustellen waren.