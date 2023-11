Nach Pro-Palästina-Demo in Essen Demos nur mit Schildern auf Deutsch?

NRW-Innenminister Reul hat wenig Verständnis für Faesers Äußerungen. „Was Frau Faeser in dem Zusammenhang gesagt hat, war vollkommen überflüssig. Sie sollte es besser wissen. Statt zu sagen, was nicht geht, hätte Sie besser kon­struktive Vorschläge zur Verbesserung der Lage machen sollen. Sie müsste wissen, dass man Demonstrationen nicht einfach verbieten kann“, sagte Reul. Vielmehr gebe es in dem Zusammenhang ganz konkrete Aufgaben zu lösen, die in Faesers Zuständigkeitsbereich liegen würden. So seien in Essen islamistische Prediger und Redner unterwegs gewesen, die in mittlerweile verbotenen islamistischen Organisationen tätig gewesen seien, aber jetzt dem Kreis der Nachfolgeorganisationen zugerechnet würden. „Für mich stellt sich daher die Frage: Wieso sind die Nachfolgeorganisationen nicht ins Visier der Bundesbehörden gekommen?“, so Reul, und er fügte hinzu: „Wenn ich könnte, würde ich die Nachfolgeorganisationen „Generation Islam“, „Islam interaktiv“ und „Realität Islam“ verbieten. Ich habe dazu Frau Faeser auch schon einen Brief geschrieben.“