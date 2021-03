Fünf Angeklagte in Bielefeld : Prozess um Riesen-Drogenlabor wie aus „Breaking Bad“

Feuerwehr und Ermittler untersuchen Chemikalien in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf (Archivfoto). Foto: dpa/Oliver Krato

Bielefeld Nach einem Kabelbrand in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf entdeckten Ermittler ein großes Drogenlabor. Jetzt müssen sich die mutmaßlichen Betreiber vor Gericht verantworten.

Tonnen von Chemikalien, ein Brunnen für die Kühlung mit 5000 Litern Wasser pro Stunde, Labormaterial, Schlafgelegenheiten für die Drogenköche: So beschreibt die Staatsanwaltschaft eine Szenerie, die an den US-Serienhit „Breaking Bad“ erinnert. Nach einem Kabelbrand in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf nördlich von Bielefeld hatten die Ermittler im April 2019 genau das entdeckt - ein Drogenlabor mit industriellen Ausmaßen, wie es in der Anklage heißt.