Passanten überwältigen Schützen : Mann erschießt getrennt lebende Frau auf Straße

Preußisch Oldendorf Eine Frau wird auf einer Straße erschossen. Zeugen sehen die Tat mit an - und überwältigen den Schützen. Wie bei einer Tat mit drei Toten bei Düren soll auch hier ein Ehemann der Täter sein.

Ein Mann soll in Ostwestfalen seine getrennt lebende Frau auf offener Straße erschossen haben. Die Polizei nahm den 58-Jährigen am Sonntag vorläufig fest, wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Bielefeld gemeinsam mitteilten. Eine 14-köpfige Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die Obduktion des Leichnams war für Montag geplant.

Zeugen sagten den Angaben zufolge aus, der 58-jährige Deutsche habe am Sonntagnachmittag am Busbahnhof Preußisch Oldendorf in der Region Ostwestfalen-Lippe eine Schusswaffe auf die 54-Jährige gerichtet und abgedrückt. Mindestens einen Schuss hätten die Zeugen gehört. Passanten überwältigten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.