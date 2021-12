Vorräte für mehrere Tage : Die Stunde der „Prepper“

Düsseldorf Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante warnen Experten vor Ausfällen in der kritischen Infrastruktur. Der Katastrophenschutz empfiehlt grundsätzlich, Vorräte für zehn Tage zu Hause zu haben. Die Lebensmittelindustrie arbeitet an Pandemieplänen.

Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante gibt es bereits Experten, die davor warnen, dass Teile der Infrastruktur ausfallen könnten. Die Lebensmittelbranche, die in Deutschland zur sogenannten kritischen Infrastruktur zählt, bereitet sich mit Pandemieplänen bereits auf die befürchtete explosive Ausbreitung der Corona-Variante Omikron vor. Vorrangig sei dabei die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, „damit auch die Lebensmittelproduktion aufrechterhalten werden kann“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands Deutschland, Christoph Minhoff, der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe zwar keine Garantie, dass es nicht stellenweise zu Stockungen im Produktionsablauf kommt, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne müssten, „aber wir können versichern, dass wir als Branche alles in unserer Macht Stehende tun, um durch präventive betriebliche Maßnahmen der Ausbreitung des Coronavirus und jetzt der Omikron-Variante vorzubeugen“, sagte Minhoff.

Wer Vorräte zu Hause für den Katastrophenfall anlegt, wird auch als „Prepper“ (englisch: to prep) bezeichnet, was so viel heißt wie sich vorzubereiten und bereit sein. Im Jahr 2016 veränderte sich die „Prepper“-Szene nachhaltig. Das „Preppen“ wurde plötzlich salonfähig, nachdem das Bundesamt für Bevölkerungsschutz Empfehlungen und eine Checkliste für das Verhalten im Katastrophenfall herausgegeben hatte und in der breiten Öffentlichkeit darüber diskutiert wurde. Von nun an preppten auf einmal so ziemlich alle Gesellschaftsschichten. Zuvor wurden „Prepper“ belächelt und häufig als Spinner abgetan.