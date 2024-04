Preisverleihung Kinderuni 2024 Wie man einen Ballon mit einer Flasche aufpustet

Das Experiment mit dem Ballon ist sozusagen Teil des Gewinns, den Constantin und seine Freunde aus dem Kindergarten „Kinderzeit“ in Meerbusch an diesem Donnerstagmorgen in der Evonik-Zentrale in Essen verliehen bekamen. Am Wissenschafts-Projekt für Kinder von Evonik und der „Rheinischen Post“, das nun schon im 13. Jahr stattfand, haben sich 365 Einrichtungen beteiligt. 70 davon haben die Ergebnisse ihrer Experimente auch kreativ umgesetzt – mit Bastelarbeiten, Skulpturen oder Filmen – und so am Kreativwettbewerb teilgenommen. Die zehn besten dieser Einreichungen wurden dann nach Essen zur großen Preisverleihung eingeladen. Dort sorgte aber nicht nur die Aussicht auf Gewinne für lächelnde Kinder – und bei den anwesenden Erwachsenen für ein Dauergrinsen, sondern auch Clownin Lotta. Sie ist extra „ aus Clownhausen“ angereist, um die Kinder mit Musik und Tänzen, aber auch mit Seifenblasen zu begeistern. Beim Kindergarten Kinderzeit aus Meerbusch war die Freude aber wohl am größten, die Kinder durften den mit 2000 Euro dotierten Hauptpreis mit nach Hause nehmen – inklusive Stofftier Kruschel und natürlich dem Live-Experiment mit Thomas Wessel.