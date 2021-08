Für Einigung am Balkan : Preis des Westfälischen Friedens an Tsipras und Zaev

Preis des Westfälischen Friedens an Tsipras und Zaev

Für Einigung am Balkan

Münster Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras und der nordmazedonische Regierungschef Zoran Zaev sind mit dem Preis für ihre Einigung im mazedonischen Namensstreit geehrt worden.

Der ehemalige griechische Ministerpräsident sowie der aktuelle nordmazedonische Regierungschef sind am Samstag mit dem Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet worden. Die wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe ehrte damit Alexis Tsipras und Zoran Zaev in Münster für ihre Einigung im mazedonischen Namensstreit und die dadurch entstandene Stabilität auf dem Balkan. Mazedonien als Nachbarstaat von Griechenland hatte sich nach einem jahrelangen, erbitterten Streit in Nordmazedonien umbenannt.