Praktika und Ferienjobs in NRW „Wer diese Chance nutzen möchte, sollte die Ferien für ein kurzes Praktikum nutzen“

Interessierte Schülerinnen und Schüler würden in der Praktikumsbörse „Bei Anruf Praktikum“ schnell fündig, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsagenturen Bielefeld und Gütersloh. Alleine in Bielefeld und dem Kreis Gütersloh gebe es über 250 Praktikumsangebote in 98 verschiedenen Berufen.