Bis 10. Januar : Evangelische Kirche von Westfalen rät von Präsenzgottesdiensten ab

Bielefeld Viele Gemeinden denken darüber nach, ob und wie sie ihre Weihnachtsgottesdienste feiern sollen: drinnen, draußen - oder ganz anders? Die Kirchenführung in Westfalen hat dazu nun eine Empfehlung.

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat ihre Gemeinden aufgerufen, wegen der Corona-Pandemie auf jegliche Präsenzgottesdienste an Weihnachten zu verzichten. Ab sofort und bis zum Ende des aktuellen Lockdowns am 10. Januar sollten die 465 Kirchengemeinden weder in Kirchen oder Gemeindehäusern noch unter freiem Himmel Gottesdienste mit Besuchern feiern oder andere Versammlungen abhalten, heißt es in der am Dienstagabend in Bielefeld verbreiteten „dringenden“ Empfehlung der viertgrößten deutschen Landeskirche.